Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Минобороны сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсонской области

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в Херсонской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов», — говорится в сообщении. Еще один склад боеприпасов уничтожен в районе населенного пункта Червоное Запорожской области.

В ведомстве также рассказали, что средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная в ЛНР, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное в ДНР и Лесное в Запорожской области.

Накануне Минобороны России сообщило об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров в Киевской области. Кроме того, был поражен «оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкий на западе Украины».

