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Водители электромобилей будут бесплатно проезжать по платным дорогам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Владельцы электромобилей получили право бесплатно пользоваться платными автодорогами. С 1 марта стартует эксперимент, который стал частью Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России.

На электромобиле можно будет бесплатно проехать по автомобильным дорогам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Стоимость поездки для легкового транспорта на указанных участках варьируется в зависимости от трассы, времени проезда, дальности, типа машины от 140 руб. (тариф на одну поездку с понедельника по воскресенье на М-1 «Беларусь») до 3510 руб. (тариф на одну поездку с пятницы по воскресенье по М-4 «Дон»).

Право бесплатного проезда может получить владелец электромобиля, у которого есть электронное средство регистрации проезда, эмитированное ООО «Автодор — Платные дороги», — транспондер T-pass. Для этого ему нужно обратиться в офис компании «Автодор — Платные Дороги», предъявить транспондер и документы, которые подтвердят, что электромобиль оснащен только электрическим двигателем. Если у владельца нет транспондера, он может купить его или взять в аренду.

«При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя», — отмечал заместитель председателя правления Госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

В 2021 году правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Согласно документу, к 2030 году не менее 10% всех выпускаемых автомобилей в России должны быть электрическими. Концепцию будут реализовывать в два этапа. До 2024 года в стране планируют подготовить базу для массового производства электромобилей.

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