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Платные трассы сделают бесплатными для электромобилей с 1 марта

«Автодор»: трассы М-11, ЦКАД, М-12 и М-4 станут бесплатными для электрокаров 1 марта
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В России с 1 марта запустят эксперимент, который позволит владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам, сообщил «Автодор». На электромобиле можно будет бесплатно проехать по трассам М-1 «Беларусь» (включая обход Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) и по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Для этого водителям электрических автомобилей нужно купить или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass в офисе поддержки ООО «Автодор — платные дороги» (дочерняя структура госкомпании «Автодор»). Если T-pass у автовладельца уже есть, его нужно предоставить в офис.

Кроме того, нужно будет предоставить документы, которые подтвердят, что автомобиль оснащен исключительно электродвигателем. После этого транспортному средству присвоят статус электромобиля, что позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока».

Соблюдение правил эксперимента будет проверяться оператором. Если они будут нарушены, то у пользователя с лицевого счета спишут полную стоимость проезда, а транспондер отключат. Повторно присоединиться к эксперименту после этого будет нельзя.

О том, что правительство поручило профильным ведомствам проработать условия бесплатного проезда электрокаров по платным трассам, в прошлом сентябре сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. Он говорил, что льгота будет действовать три года и нужна для того, чтобы сделать покупку электромобилей привлекательной и экономически выгодной для граждан благодаря бесплатному проезду по платным дорогам, бесплатной парковке и отсутствию транспортного налога. О том, что бесплатный проезд запустят с 1 марта, накануне писал «Коммерсантъ».

В России серийно производятся электробусы КамАЗа, ГАЗа и «Волгабаса». ГАЗ также выпускает электрические Gazelle e-NN. На заводе «Москвич» производят электромобили «Москвич 3е». Электрические легковушки «Кама» (проект гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна) пока в разработке.

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