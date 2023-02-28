На российском рынке появится третий по популярности бренд виски в мире

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Индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Алкогольную сибирскую группу (АСГ), которая стала эксклюзивным дистрибьютором брендов. Сама АСГ занимается производством таких марок водки, как «Пять Озер» и «Хаски».

ABD и АСГ договорились о продаже в России The Officer’s Choice (третье по популярности виски в мире в 2021 году по версии Drinks International) и Sterling Reserve. Поставки начались в феврале и по действующему контракту продлятся до октября 2025 года.

Раньше марки ABD в России представлены не были. Как пояснили в АСГ, после ухода из страны западных марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 руб. до 1,2 тыс. руб. за бутылку.

Что произошло с поставками алкоголя в 2022 году



Санкции, введенные против России после начала специальной военной операции на Украине, затронули и экспорт спиртных напитков. Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия (на всю винодельческую продукцию), а также все члены ЕС (запрет коснулся только вина дороже €300). Анонсировала запрет на поставки вина в Россию Новая Зеландия.



О приостановке поставок или постепенной полной остановке работы на алкогольном рынке России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). От поставок в Россию воздержался Союз виноделов Шампани.



В начале октября в крупных федеральных сетях, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, начали заканчиваться запасы иностранного алкоголя. Преимущественно речь шла о крепком алкоголе и шампанских винах популярных брендов: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan's, европейских марках коньяка и текилы.



В первых числах ноября Министерство промышленности и торговли включило около 40 алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л, а Sterling Reserve из шотландских дистиллятов — от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб.

Ранее газета со ссылкой на данные NielsenIQ писала, что в условиях сокращения импорта российские производители крепкого алкоголя расширяют ассортимент. Так, за девять месяцев прошлого года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров.

В Росалкорегулировании подсчитали, что по итогам 2022 года объем произведенной в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал. Основной объем производства — примерно 811,8 млн дал — пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху. Крепкий алкоголь и винная продукция дали около 199,5 млн дал.