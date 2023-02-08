«Ъ» узнал о планах производителей заменить россиянам виски ромом
В условиях сокращения импорта российские производители крепкого алкоголя расширяют ассортимент, пишет «Коммерсантъ». За девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров, пишет газета со ссылкой на данные NielsenIQ.
Еще одна ниша, которую активно осваивают российские производители, — выпуск рома, тем более что поставщиков ромовых спиртов много, но их качество сильно разнится, отмечает издание.
В Beluga Group, которая выпускает ром под маркой Devil’s Island, изданию рассказали, что основным поставщиком спиртов для рома является доминиканская Barcelo.
В компании Ladoga изданию сообщили, что начали выпуск рома Armator осенью 2022 года и планируют расширять ассортимент в категории. В Алкогольной сибирской группе собираются уже в этом году выпустить свой ром из импортных карибских спиртов.
В ГК «Руст» сообщили, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна.
Тульский винокуренный завод 1911 запускает разлив двух брендов рома Cristoforo и John Silver. Они будут производиться из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики.
Газета приводит данные NielsenIQ о том, что в 2022 году продажи рома в России выросли на 1,7% в объеме и на 10% в деньгах год к году. Продажи джина в натуральном выражении за этот период выросли на 41%, а продажи виски сократились на 6,6% год к году.
Как писал РБК в ноябре 2022 года, импортеры алкоголя столкнулись с дефицитом поставок популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа. Тогда вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски, но львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка под влиянием антироссийских санкций.
«Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам», — рассказал тогда директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.
Что произошло с поставками алкоголя в 2022 году
Санкции, введенные против России после начала специальной военной операции на Украине, затронули и экспорт спиртных напитков. Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия (на всю винодельческую продукцию), а также все члены ЕС (запрет коснулся только вина дороже €300). Анонсировала запрет на поставки вина в Россию Новая Зеландия.
О приостановке поставок или постепенной полной остановке работы на алкогольном рынке России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia). От поставок в Россию воздержался Союз виноделов Шампани.
В начале октября в крупных федеральных сетях, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, начали заканчиваться запасы иностранного алкоголя. Преимущественно речь шла о крепком алкоголе и шампанских винах популярных брендов: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan's, европейских марках коньяка и текилы.
В первых числах ноября Министерство промышленности и торговли включило около 40 алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Тем не менее, как отмечает владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов, компании не смогут договориться о поставках этой продукции к новогоднему сезону, но главное, это разрешение он считает неэффективным шагом в работе с иностранными брендами. «Сейчас мы наблюдаем органический дефицит этой продукции, и если бы не было этого разрешения, вероятно, через какой-то небольшой промежуток времени с производителями удалось бы договориться о поставках, но теперь, как только большие компании поймут, что их бренды не защищены на российском рынке, они будут делать все возможное, чтобы их продукция не появилась здесь», — поясняет позицию Рафаилов.