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Freedom Holding закрыл сделку по продаже российских активов

Базирующийся в Казахстане Freedom Holding закрыл сделку по продаже всех российских активов, сообщает компания на своем сайте.

«В результате сделки, которая была закрыта после одобрения Центрального банка Российской Федерации, Freedom Holding Corp. в настоящее время полностью отказалась от своего бизнеса в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что одобрение Центробанка было получено «на этой неделе». Перешедшие новому собственнику компании переименованы в «Цифру». «Коммерсантъ» писал, что ЦБ одобрил сделку 15 февраля.

О продаже всех финансовых активов в России холдинг объявил в середине октября прошлого года. Новому собственнику перешли инвестиционная компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс». Покупателем стал заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс» Максим Повалишин.

За российские активы Повалишин заплатил порядка $33 млн (с учетом корректировки на основе курса российского рубля к доллару США), а также переуступил обязательства холдинга перед российской «Фридом» по отсроченному платежу в 6,6 млрд руб. (около $107 млн) за выкуп казахстанской «Фридом Финанс» в рамках корпоративной реструктуризации.

По словам главы холдинга Тимура Турлова, в компании сочли лучшим вариантом отказаться от бизнеса в России, поскольку он отказался от российского гражданства.

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