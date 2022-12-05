Ракетные корабли Балтфлота вышли в море для отработки морского боя
Десять судов Балтийского флота вышли в море для отработки боя. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника», — уточняется в сообщении.
В маневрах участвуют малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер», а также ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград». Первые пять из них имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр».
3 декабря малый ракетный корабль «Град» (носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс») на государственных испытаниях в Балтийском море выполнил зенитно-ракетные стрельбы по воздушной цели.
В сентябре на Балтийском флоте проходили двусторонние командно-штабные учения. В маневрах участвовали более 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли, корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.