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Политика ,  
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Ракетные корабли Балтфлота вышли в море для отработки морского боя

Десять ракетных кораблей Балтийского флота вышли в море для отработки морского боя
Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Десять судов Балтийского флота вышли в море для отработки боя. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника», — уточняется в сообщении.

В маневрах участвуют малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер», а также ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград». Первые пять из них имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

3 декабря малый ракетный корабль «Град» (носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс») на государственных испытаниях в Балтийском море выполнил зенитно-ракетные стрельбы по воздушной цели.

В сентябре на Балтийском флоте проходили двусторонние командно-штабные учения. В маневрах участвовали более 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли, корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Теги
Балтийский флот учения Балтийское море
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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