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Песков заявил, что Путин не говорил о планах по участию в выборах

Песков: Путин еще не делал заявлений о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024-м

Президент Владимир Путин пока не говорил, будет ли он участвовать в выборах главы государства в следующем году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сказал он.

По слова Пескова, электоральный сезон начнется «ближе к концу, к середине второй половины текущего года».

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре этого года, по плану, их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания.

21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что как выборы глав регионов в сентябре этого года, так и президентские выборы в 2024-м пройдут "в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что для президентских выборов Кремль прорабатывает разные сценарии, есть вероятность, что на пост главы государства снова выдвинется Путин. Собеседники РБК тоже говорили, что на касающихся президентских выборов совещаниях в Кремле речь шла о выдвижении Путина, а предварительные обсуждения этой темы начались еще летом.

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