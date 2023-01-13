«Коммерсантъ» узнал о подготовке Кремля к участию Путина в выборах-2024

В Кремле готовятся к участию Путина в ближайших выборах президента, идеологическую базу могут сформировать на теме единства, пишет «Ъ». Источники РБК ранее говорили, что Кремль ведет подготовку к такому сценарию с лета

Владимир Путин (на фотографиях) (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Кремль прорабатывает разные сценарии президентских выборов 2024 года, внутриполитический блок исходит из того, что на пост главы государства снова выдвинется президент Владимир Путин, голосование пройдет в плановом режиме, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«В этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах. Принятые конституции [ЛНР и ДНР] предусматривают непрямые выборы глав, а значит, там особенно остро встает вопрос легитимности», — сказал один из собеседников газеты.

Именно в конфигурации с участием в плановых выборах Путина предстоящее голосование обсуждалось Кремлем с экспертами, добавили собеседники издания. Один из источников газеты обратил внимание, что перед президентской компанией в сентябре этого года пройдут региональные выборы — не менее 20 субъектов страны выберут глав прямым голосованием, а еще в 16 пройдут выборы в законодательные собрания. По его словам, такой график позволит протестировать содержательные идеи компании.

Пока к президентским выборам готовятся предварительно, поскольку пока что четких контуров идеологической части нет, предполагается, что ее сформируют на основе темы единства, пишет «Коммерсантъ».

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре этого года, по плану, их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания.

Кремль при подготовке к региональным выборам в этом году столкнется с теми же особыми условиями, что и перед президентской кампанией, отметил в беседе с «Коммерсантом» один из источников, который задействован в подготовке к единому дню голосования. В числе таких условий он перечислил боевые действия на Украине, международные санкции, эскалацию в междугородных отношениях. Важной также будет работа над новым планом развития, что особенно актуально для тех регионов, чьи экономика и повседневная жизнь были тесно связаны со странами Запада. «Кроме того, в обществе образовалась новая страта: люди, прошедшие через СВО, и их семьи — те, кого эти события затронули непосредственно», — добавил источник издания.

Собеседники РБК тоже говорили, что на касающихся президентских выборов совещаниях в Кремле речь шла о выдвижении Владимира Путина. Предварительные обсуждения этой темы начались еще летом, однако к концу года ни разу на совещаниях Кремля не говорилось, что Путин принял решение о выдвижении своей кандидатуры.

Первый срок Владимира Путина начался в 2000 году. Если он одержит победу на ближайших выборах, это будет его пятый по счету срок и третий подряд. Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» это ограничение — в случае победы Путина в 2024 году новый срок будет считаться первым.