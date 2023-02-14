ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Белый дом объяснил обнаружение летающих объектов настройкой радаров Политика, 19:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Французский хоккеист извинился за то, что толкнул оператора в матче КХЛ Спорт, 19:01
Пригожин назвал себя создателем «фабрики троллей» Технологии и медиа, 18:59
Госдума в 1-м чтении одобрила штрафы за перепродажу сведений из ЕГРН Недвижимость, 18:53
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 18:49
Казахстан запустит программу открытия счетов гражданам при рождении Общество, 18:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Турции спасли женщину спустя 205 часов после землетрясения Общество, 18:38
Минобороны Польши назвало сроки поставки танков Leopard Украине Политика, 18:35
Власти столицы оценили готовность строительства электродепо «Южное» Город, 18:34
Овечкин временно покинул «Вашингтон» «из-за здоровья близкого человека» Спорт, 18:27
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:25
ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда Политика, 18:18
Умер писатель Андрей Левкин Общество, 18:13
Политика ,  
0 

ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда

ВВС Румынии поднимали истребители после обнаружения похожей на метеозонд цели
МиГ-21 ВВС Румынии
МиГ-21 ВВС Румынии (Фото: Wikimedia Commons)

Система воздушного наблюдения Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии обнаружила подозрительную цель в румынском воздушном пространстве и направила два истребителя МиГ-21 на проверку, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 небольшую воздушную цель, имеющую эволюционные характеристики, аналогичные метеозонду, которая находилась на высоте около 11 тыс. метров», — говорится в сообщении.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут, чтобы полностью выяснить воздушную обстановку, а потом вернулись на авиабазу, отмечает Минобороны.

Свое воздушное пространство сегодня временно закрыла Молдавия, сообщила авиакомпания Air Moldova. Причины закрытия не указывались. Позднее Управление гражданской авиации Молдавии объявило, что в 14:47 (15:47 мск) воздушное пространство республики открыли.

В Кишиневе 14 февраля был замечен дрон, утверждали Moldova Libera и Ziarul de Gardă со ссылкой на источники. По их данным, об обнаружении объекта, похожего на беспилотник, властям Молдавии сообщили власти Румынии. Неопознанный дрон уже покинул воздушное пространство страны.

Теги
ВВС Румыния истребители Воздушный шар
Материалы по теме
Молдавия временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотника
Политика
Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта
Политика
Военные сбили неопознанный объект над Канадой по приказу Трюдо
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter