ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда

МиГ-21 ВВС Румынии (Фото: Wikimedia Commons)

Система воздушного наблюдения Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии обнаружила подозрительную цель в румынском воздушном пространстве и направила два истребителя МиГ-21 на проверку, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 небольшую воздушную цель, имеющую эволюционные характеристики, аналогичные метеозонду, которая находилась на высоте около 11 тыс. метров», — говорится в сообщении.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут, чтобы полностью выяснить воздушную обстановку, а потом вернулись на авиабазу, отмечает Минобороны.

Свое воздушное пространство сегодня временно закрыла Молдавия, сообщила авиакомпания Air Moldova. Причины закрытия не указывались. Позднее Управление гражданской авиации Молдавии объявило, что в 14:47 (15:47 мск) воздушное пространство республики открыли.

В Кишиневе 14 февраля был замечен дрон, утверждали Moldova Libera и Ziarul de Gardă со ссылкой на источники. По их данным, об обнаружении объекта, похожего на беспилотник, властям Молдавии сообщили власти Румынии. Неопознанный дрон уже покинул воздушное пространство страны.