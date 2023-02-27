У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

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В 25 км от берега Алушты на юге Крыма было зафиксировано землетрясение, сообщил советник главы республики Олег Крючков в телеграм-канале.

«От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории г.о. Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3», — сообщил он.

По словам Крючкова, толчки в Крыму были «едва ощутимы», последствий и разрушений нет. Как передавал «Крым 24», толчки почувствовали жители Большой Ялты.

«РИА Новости» со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщило, что землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море на глубине 31 км.

Директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяна Горелова заявила, что для Крыма «это нормальная практика». «Нас постоянно понемногу трясет, мы не всегда это чувствуем, но, к сожалению, наша сейсмическая зона такова, что это норма», — приводит ее слова телеграм-канал правительства Крыма. По словам Гореловой, «ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано».

6 февраля в турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло 10 провинций страны, а также север Сирии. По последним данным, в Турции погибли 44,3 тыс. человек. Reuters передавал, что общее число жертв в Турции и Сирии превысило 50 тыс. человек.

Позднее на территории Турции были зафиксированы еще несколько землетрясений, также продолжают рушиться пострадавшие ранее из-за подземных толчков здания.