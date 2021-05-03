Состоялся первый с начала пандемии авиарейс между Россией и Венесуэлой

Каракас, Венесуэла (Фото: Rodrigo Abd / AP)

Между Россией и Венесуэлой был осуществлен первый авиарейс, после возобновления авиасообщения. Об этом сообщает глава венесуэльского Минтуризма Али Падрон в Twitter. До этого сообщение между двумя странами было закрыто из-за пандемии коронавируса.

«Совершен первый рейс нашей флагманской авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас-Москва, впереди много хорошего для въездного туризма», — указал Падрон.

По словам министра, на борту самолета были 90 пассажиров, в том числе «журналисты, влиятельные лица и инвесторы».

О восстановлении авиасообщении с Россией венесуэльские власти объявили еще в ноябре прошлого года. Российские власти возобновили полеты в Венесуэлу с 1 апреля. Решение об этом было принято по итогам заседания оперативного штаба.