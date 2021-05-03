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Состоялся первый с начала пандемии авиарейс между Россией и Венесуэлой

Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Rodrigo Abd / AP)

Между Россией и Венесуэлой был осуществлен первый авиарейс, после возобновления авиасообщения. Об этом сообщает глава венесуэльского Минтуризма Али Падрон в Twitter. До этого сообщение между двумя странами было закрыто из-за пандемии коронавируса.

«Совершен первый рейс нашей флагманской авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас-Москва, впереди много хорошего для въездного туризма», — указал Падрон.

По словам министра, на борту самолета были 90 пассажиров, в том числе «журналисты, влиятельные лица и инвесторы».

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Николас Мадуро

О восстановлении авиасообщении с Россией венесуэльские власти объявили еще в ноябре прошлого года. Российские власти возобновили полеты в Венесуэлу с 1 апреля. Решение об этом было принято по итогам заседания оперативного штаба.

6 апреля о намерении венесуэльских властей осуществить первый пассажирский рейс между Каракасом и Московой заявлял посол России в в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

По данным венесуэльского министерства здравоохранения, за сутки, предшествующие 2 мая, в стране было зафиксировано 1 202 новых случая заражения коронавирусом и 17 летальных исходов. За весь период пандемии в Венесуэле зарегистрировано 200 067 заболевших COVID-19. За это время выздоровели 181 449 человек, умерли — 2 172.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее, 3 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о получении новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Использование препарата местные власти одобрилив январе.

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