В восьми населенных пунктах Курской области из-за обстрела отключили свет
Старовойт: в Курской области нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов из-за обстрела
Роман Старовойт
В Суджанском районе Курской области из-за обстрела ВСУ оказалось нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности», — добавил глава региона. По его словам, под обстрел попали также приграничные территории Кореневского района, никто не пострадал, разрушений нет.
Материал дополняется