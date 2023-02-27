В восьми населенных пунктах Курской области из-за обстрела отключили свет

Роман Старовойт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Суджанском районе Курской области из-за обстрела ВСУ оказалось нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности», — добавил глава региона. По его словам, под обстрел попали также приграничные территории Кореневского района, никто не пострадал, разрушений нет.

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