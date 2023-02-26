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Курский губернатор сообщил о нескольких обстрелах региона с Украины

Курский губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз обстреляли область со стороны Украины
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Вооруженные силы Украины произвели несколько выстрелов в сторону Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском морях. Пострадавших и поврежденных в населенных пунктах нет», — отметил Старовойт.

По его словам, в результате обстрелов прекратилась подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады начинают ремонтные работы.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам. Так, 24 февраля со стороны Украины произошел обстрел села Попово-Лежачи Глушковского района. Всего было 12 прилетов. В результате обстрелов никто не пострадал, загорелся один из домов, повреждены несколько домовладений.

В Курской области с 19 октября 2022 года действует средний уровень реагирования, а с апреля — высокий уровень террористической опасности. В начале февраля власти региона сделали этот уровень опасности бессрочным. Он будет действовать, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», писал Старовойт.

Курский губернатор сообщил о нескольких обстрелах региона с Украины
Курский губернатор сообщил о нескольких обстрелах региона с Украины

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