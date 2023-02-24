Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Тренер Майка Тайсона назвал слабое место чемпиона UFC Махачева Спорт, 23:06
Канада ввела санкции против Мордашова и семьи Медведева Политика, 22:55
Канада поставит Украине еще четыре танка Leopard Политика, 22:54
Зеленский назвал страну, способную выдержать конфликт с Россией Политика, 22:44
Легендарный миллиардер с Уолл-Стрит и друг Клинтонов покончил с собой Общество, 22:42
Зеленский сообщил о подготовке «военных шагов» для возвращения Крыма Политика, 22:34
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 22:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Швеция передаст Украине десять танков и ЗРК Hawk Политика, 22:17
Совбез ООН по предложению России и Украины объявил минуту молчания Политика, 22:01
РУСАДА опередило WADA и ISU при подаче апелляции по делу Валиевой Спорт, 21:54
WSJ узнала о рекомендации Макрона и Шольца Зеленскому начать переговоры Политика, 21:25
«МегаФон» исключил последствия для абонентов в связи с ограничениями США Технологии и медиа, 21:23
ЕС третий день подряд не смог согласовать санкции против России Политика, 21:13
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана Политика, 21:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал страну, способную выдержать конфликт с Россией

Зеленский: США могли бы выдержать противостояние с Россией, но у них нет общих границ

Ни одна страна в мире самостоятельно не смогла бы выдержать конфликт, подобного тому, что развернулся между Украиной и Россией. «Наверное, Соединенные Штаты могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции.

Президент Зеленский выступил с большой пресс-конференцией, приуроченной к годовщине военной операции России на Украине. Зеленский также обратился к украинцам и назвал 2022-й годом «боли, сожаления, веры и единства», а 2023-й — годом победы.

Также сегодня Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. На совместном брифинге Моравецкий сказал, что Польша готова провести обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16, добавив, что этот вопрос стоит решить вместе с другими партнерами.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский США Россия государственная граница

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил об «очень сложной» ситуации на восточном направлении
Политика
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана
Политика
В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter