Зеленский назвал страну, способную выдержать конфликт с Россией

Зеленский: США могли бы выдержать противостояние с Россией, но у них нет общих границ

Ни одна страна в мире самостоятельно не смогла бы выдержать конфликт, подобного тому, что развернулся между Украиной и Россией. «Наверное, Соединенные Штаты могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции.

Президент Зеленский выступил с большой пресс-конференцией, приуроченной к годовщине военной операции России на Украине. Зеленский также обратился к украинцам и назвал 2022-й годом «боли, сожаления, веры и единства», а 2023-й — годом победы.

Также сегодня Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. На совместном брифинге Моравецкий сказал, что Польша готова провести обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16, добавив, что этот вопрос стоит решить вместе с другими партнерами.