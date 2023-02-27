Землетрясения магнитудой 5,1 и 5,6 произошли в Киргизии

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло ночью в Киргизии. Глубина очага составила 35 км. Об этом сообщил Институт сейсмологии Киргизии.

Подземные толчки начались 27 февраля в 3 часа 42 минуты (0:42 мск). Эпицентр находился на границе Киргизии и Китая, в горах Кокшалтау. В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила 3,5–4 балла, жители ощущали подземные толчки.

Землетрясение также зарегистрировали сейсмические станции ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана. Слабые толчки ощущались в Алма-Ате.

В 5:58 (2:58 мск), произошло еще одно землетрясение на границе Киргизии с Китаем магнитудой 5,6. Очаг также залегал на глубине 35 км.

6 февраля примерно в 600 км к западу от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4, очаг залегал на глубине 5 км. Толчки ощущались в Шымкенте и поселке Темирлан.