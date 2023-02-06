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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Фото: Florian Gaertner / picture alliance / ТАСС
Фото: Florian Gaertner / picture alliance / ТАСС

В более чем 600 км к западу от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана. Очаг залегал на глубине 5 км.

«Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана», — рассказали в СОМЭ.

Землетрясение произошло в 19:02 по времени Алма-Аты (16:02 мск). В Шымкенте толчки ощущались на уровне 2-3 баллов по шкале MSK-64 (Шкала Медведева — Шпонхойера — Карника), в Таразе — двух баллов, в поселке Темирлан (Южно-Казахстанская область) — трех баллов.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
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Фото:Sertac Kayar / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции около 4 утра 6 февраля, эпицентр располагался в провинции Кахраманмараш, всего подземные толчки ощущались в десяти провинциях. Около 13:30 в том же районе были зафиксированы еще несколько землетрясений, самое сильное из них — магнитудой 7,7. В результате погибли почти 1,5 тыс. человек, разрушены около 3 тыс. зданий. В пострадавших провинциях на неопределенный срок остановили работу образовательных учреждений, из-за разрушений также не работает порт Искендерун.

Землетрясения затронули и северные провинции Сирии, в том числе Алеппо, Латакию и Хаму. Там число погибших превысило 400. Подземные толчки ощутили также жители Батуми, Багдада, Абхазии и Израиля, о пострадавших и разрушениях там не сообщалось.

Теги
Казахстан Турция землетрясение Шымкент Алма-Ата
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