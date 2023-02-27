В ДНР объявили о создании батальона из украинских пленных

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В Донецкой народной республике создали батальон, сформированный из украинских военнопленных, рассказал «РИА Новости» один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По словам Тищенко, набор в батальон добровольный, он получил название в честь Богдана Хмельницкого, предводителя казацкого восстания XVII века против власти поляков, способствовавшего объединению Украины и России.

В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом. Формируют батальон из тех, кто принял российское гражданство и подписал контракт, уточнил Тищенко.

После начала российской военной операции на Украине стороны конфликта многократно обменивались пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова несколько раз обсуждала этот процесс со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

В конце января Москалькова сообщила, что при содействии главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча договорилась с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, а также в оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

Однако в начале февраля Москалькова обвинила Киев в затягивании процесса обмена пленными. Также, по ее словам, власти Украины отправляют возвращенных из плена военных обратно на фронт.