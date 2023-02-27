В ДНР объявили о создании батальона из украинских пленных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
РБК выпустит третий рейтинг девелоперов офисной недвижимости России Недвижимость, 10:21
«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню» Бизнес, 10:19
Кучеров третьим из действующих российских игроков НХЛ набрал 700 очков Спорт, 10:18
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:14
Вам скучно на работе: пять способов справиться с проблемой — Fast Company Pro, 10:14
Умер политолог Глеб Павловский Общество, 10:14
Тысячи деревьев посадят в России Gulliver и «Сохрани лес» РБК Стиль, 10:14
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Бумаги TCS Group рухнули после подпадания Тинькофф Банка под санкции ЕС Инвестиции, 10:12
Суд в Приморье отменил приговор депутату по делу о растлении ребенка Политика, 10:12
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 10:09
Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе Финансы, 10:00
«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку Политика, 09:53
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 09:51
Как создать удобную гардеробную в квартире Недвижимость, 09:48
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР объявили о создании батальона из украинских пленных

«РИА Новости»: в ДНР создали добровольческий батальон из пленных солдат ВСУ
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Донецкой народной республике создали батальон, сформированный из украинских военнопленных, рассказал «РИА Новости» один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По словам Тищенко, набор в батальон добровольный, он получил название в честь Богдана Хмельницкого, предводителя казацкого восстания XVII века против власти поляков, способствовавшего объединению Украины и России.

В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом. Формируют батальон из тех, кто принял российское гражданство и подписал контракт, уточнил Тищенко.

После начала российской военной операции на Украине стороны конфликта многократно обменивались пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова несколько раз обсуждала этот процесс со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

В конце января Москалькова сообщила, что при содействии главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча договорилась с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, а также в оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

Однако в начале февраля Москалькова обвинила Киев в затягивании процесса обмена пленными. Также, по ее словам, власти Украины отправляют возвращенных из плена военных обратно на фронт.

Теги
Украина батальон пленные Военная операция на Украине
Материалы по теме
Москалькова сообщила об ответе из ООН о насилии над российскими пленными
Политика
Полянский заявил о просьбах семей украинских пленных оставить их в России
Политика
Минобороны заявило о возвращении пленных «чувствительной категории»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter