ОСК пообещала сократить сроки строительства атомных подлодок на год

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как деглобализация разрушает мировую торговлю и ВТО Pro, 08:57
Капризов установил непокоренное канадцами достижение в НХЛ Спорт, 08:53
Боррель указал на ключевую проблему в мирном плане Китая Политика, 08:52
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 08:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:40
Умер обладатель «Оскара» и премии «Продюсер года» Уолтер Мириш Общество, 08:38
Сенаторы и депутаты подготовили проект о сертификате для новорожденных Общество, 08:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ракова объявила новую фазу проекта «Московское долголетие» Город, 08:30
Как CEO компании избежать пять самых частых ошибок в эмиграции Pro, 08:25
Джокович побил абсолютный рекорд по числу недель во главе рейтинга Спорт, 08:24
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 08:19
Инфекционист усомнился в данных WSJ об утечке COVID-19 в Ухане Общество, 08:14
Германия анонсировала учения с США и Польшей как сигнал Путину Политика, 08:08
Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт Политика, 08:07
Бизнес ,  
0 

ОСК пообещала сократить сроки строительства атомных подлодок на год

Гендиректор ОСК Рахманов: срок строительства атомных подлодок сократят с семи до шести лет
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Атомные подводные лодки в России с 2028 года будут строить на год быстрее, срок строительства сократится с семи до шести лет, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «РИА Новости».

«Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача — выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году», — сказал Рахманов, уточнив, что речь идет о тех кораблях, которые будут заложены в 2027 году.

20 февраля источники «Известий» в военном ведомстве сообщили, что на Камчатке в скором времени могут сформировать новую дивизию атомных подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск». По словам собеседников газеты, вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

«Известия» тогда сообщили, что ознакомились с документами, подтверждающими завершение строительства береговой инфраструктуры для подводных лодок проектов 09851 «Белгород» и 09852 «Хабаровск» и судна обеспечения проекта 20183 в бухте Крашенинникова.

Теги
ОСК Объединенная судостроительная корпорация атомная подлодка
Материалы по теме
The Sun узнала о ремонте болтов на подлодке Британии с помощью суперклея
Общество
МИД Украины попросил Германию передать «одну из лучших подлодок»
Политика
ТАСС назвал сроки завершения ремонта подлодки «Лошарик»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter