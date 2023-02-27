ОСК пообещала сократить сроки строительства атомных подлодок на год

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Атомные подводные лодки в России с 2028 года будут строить на год быстрее, срок строительства сократится с семи до шести лет, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «РИА Новости».

«Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача — выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году», — сказал Рахманов, уточнив, что речь идет о тех кораблях, которые будут заложены в 2027 году.

20 февраля источники «Известий» в военном ведомстве сообщили, что на Камчатке в скором времени могут сформировать новую дивизию атомных подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск». По словам собеседников газеты, вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

«Известия» тогда сообщили, что ознакомились с документами, подтверждающими завершение строительства береговой инфраструктуры для подводных лодок проектов 09851 «Белгород» и 09852 «Хабаровск» и судна обеспечения проекта 20183 в бухте Крашенинникова.