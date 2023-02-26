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Администрация Новой Каховки сообщила о раненых в результате обстрела ВСУ

Администрация Новой Каховки: несколько человек получили ранения в результате обстрела ВСУ
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли удары по городу Новая Каховка Херсонской области, есть раненые. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«В очередной раз массовому удару подвергся город Новая Каховка. Район «Сокол» и «Рабочий поселок», поселок городского типа Днепряны и село Корсунка. Разрушены дома мирных граждан, магазины, подстанции, линии электропередачи. Ранены мирные люди», — говорится в сообщении. О количестве раненых не сообщается.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. Так, в начале февраля в результате артиллерийского обстрела ВСУ был ранен один мирный житель. Снаряды попали в жилой дом и двор по адресу Днепропетровский проспект, 101. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

7 февраля власти Новой Каховки сообщали, что город и еще ряд населенных пунктов остались без электричества, водоснабжения и водоотведения из-за удара по подстанции со стороны украинских сил. Были зафиксированы перебои со связью.

Администрация Новой Каховки сообщила о раненых в результате обстрела ВСУ
Администрация Новой Каховки сообщила о раненых в результате обстрела ВСУ

Теги
Новая Каховка обстрел ВСУ Херсонская область
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