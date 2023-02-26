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В Поволжье ограничили движение по трассе М-5 «Урал» до 27 февраля

МЧС: движение по трассе М-5 «Урал» ограничили в Поволжье до 27 февраля
Фото: Меркурий Голоднов / РИА Новости
Фото: Меркурий Голоднов / РИА Новости

В Поволжье ввели временное ограничение движения транспорта на участках автодороги М-5 «Урал», сообщает МЧС России по Оренбургской области в телеграм-канале.

«Ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения действуют на следующих участках:

  • М-5 «Урал» (c 861 км по 1194);
  • М-5 «Урал» подъезд к городу Оренбургу (с 29 км по 132, включая старое направление с 93 км по 129+152);
  • М-5 «Урал» подъезд городу Самара (с 0 км по 12);
  • М-5 «Урал» подъезд к Ульяновску (с 294+500 по 294+660, с 295+100 км по 328+400);
  • А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном с (23 км по 195);
  • Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на подъезде к Самаре (с 326 км по 400);
  • Р-229 Самара — Волгоград (с 0 км по 165);
  • Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград (с 17+900 км по 23+200).

В ФКУ «Поволжуправтодор» отметили, что ограничения связаны с ухудшением погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограниченная видимость, ледяной дождь). Ориентировочное время окончания запрета на проезд — 08:00 мск 27 февраля.

26 февраля в 11:20 в Новгородской области из-за сложных метеоусловий произошло ДТП на трассе М-11 «Нева», сообщали «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог). Количество автомобилей, которые попали в массовую аварию, составило 41.

В результате происшествия один человек погиб, 14 пострадали, пятеро госпитализированы в медицинские учреждения. В области организовали проверку качества уборки снега на трассе по ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Теги
М-5 Самарская область Ульяновская область Оренбургская область ограничение движения
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