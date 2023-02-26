Путин заявил о необходимости сохранить Россию и ее безопасность

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России следует обеспечить свою безопасность и поддерживать стратегическую стабильность. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На вопрос Зарубина о том, что должны понять США после приостановки участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Путин ответил, что понимание США — это дело самих США. «А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность», — заключил президент.

Путин исключил возможность допуска американских военных для инспекций на российские ядерные объекты, что также послужило причиной приостановить участие России в ДСНВ. «Когда они [США] вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам», — подчеркнул президент.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приостанавливает свое участие в договоре. Он сослался на заявление Североатлантического альянса, в котором Россию призвали выполнять обязательства по договору — то есть содействовать инспекциям ядерных объектов.

Путин заявил, что ситуация вокруг ДСНВ тесно связана с конфликтом на Украине. Идею проверок он раскритиковал и добавил, что Запад «прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации». В Белом доме заявили, что ситуация с ДСНВ и Украиной не имеет ничего общего.

ДСНВ, подписанный президентами России и США в 2010 году, предусматривал взаимные инспекции на базах межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодках и авиационных базах, которые считаются «ядерной триадой». Страны приостановили взаимные инспекции в 2020 году из-за пандемии коронавируса.