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Аксенов сообщил о планах построить водохранилище для нужд Ялты

Аксенов рассказал о планах построить водохранилище для Ялты
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму планируют построить водохранилище для нужд Ялты. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское — будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе. Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная с водообеспечением», — заявил Аксенов.

По словам главы Крыма, предполагается создать дополнительную перекачку воды в снабжающие Ялту Счастливенское и Загорское водохранилища. Также он сообщил о строительстве Солнечногорского водохранилища под Алуштой. «Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на 8 млн кубометров», — отметил Аксенов.

Глава полуострова также заявил, что украинские власти не смогут перекрыть воду из Северо-Крымского канала, который обеспечивает Крым. В 2017 году власти Херсонской области Украины перегородили русло канала дамбой, полностью перекрыв водоснабжение полуострова. Российские военные в начале специальной операции на Украине разблокировали канал, после чего Аксенов объявил о конце водной блокады Крыма.

Теги
Сергей Аксенов Крым Ялта водохранилище
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