Власти Мали объявили персоной нон грата представителя миссии ООН
Правительство Мали объявило персоной нон грата главу отдела по правам человека Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) Гийома Нгефа-Атондоко Андали, сообщает Би-би-си.
Его обвинили в «подрывных действия» при выборе свидетелей для обсуждения обстановки в Мали на заседаниях Совета Безопасности ООН». Представитель ООН должен покинуть страну в течение 48 часов.
В конце января на заседании СБ международной организации обсуждались предполагаемые нарушения прав человека и убийства в стране. Представитель Франции заявила, что они мешают работе MINUSMA по стабилизации ситуации в регионе. Эксперты ООН призвали к независимому расследованию возможных преступлений.
MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Миссия обеспечивает военную помощь малийским войскам в борьбе с боевиками из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) и поставляет гуманитарные грузы гражданам Мали.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по просьбе властей Мали оказывает малийской армии всестороннюю помощь, в том числе в области повышения ее боеспособности и подготовки военнослужащих. Он отметил, что Россия действует в рамках международного права.
5 февраля МИД Мали сообщил, что страну с двухдневным визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что он приедет до 12 февраля.