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В Макао ослабили масочный режим Общество, 10:18
Пандемия коронавируса ,  
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В Макао ослабили масочный режим

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press
Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press

Власти китайского района Макао, который является крупнейшим центром азартных игр в мире, отказались от требования носить маски против коронавируса для большинства мест, за исключением общественного транспорта и больниц. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства района.

«Всем людям, находящимся на открытом воздухе, теперь необязательно носить маски. Водители и пассажиры транспортных средств (кроме такси) должны продолжать носить маски, для других закрытых помещений и транспортных средств компетентный орган должен принять решение в соответствии с текущей эпидемической ситуацией», — уточняется в заявлении администрации Макао.

При этом требование носить маски сохраняется для посетителей домов престарелых и реабилитационных учреждений. За компетентными органами остается право введения частного требования носить маски — например, для людей, имеющих симптомы ОРВИ. Младенцам и детям до трех лет не требуется носить маски при входе куда угодно.

Жителям Макао рекомендовали иметь маски при себе, чтобы их можно было надеть при необходимости, то есть при появлении симптомов коронавируса — боли в горле, кашля, насморка и других.

В 2021 году казино Макао подешевели на $14 млрд в связи с ожиданием новых правил работы азартных заведений, которые анонсировал Пекин. Акции оператора казино Sands China обвалились на 30%, бумаги Wynn Macau упали на 27,5%, что стало самым резким падением за всю историю компании. Тогда власти ввели новые ограничения для операторов казино, включая назначение представителей государственных органов для «надзора» за компаниями. В июле 2022 года акции казино Макао вновь упали на фоне закрытия почти всех помещений из-за коронавируса.

Соседний с Макао район Гонконг не спешит отказываться от масок против коронавирусной инфекции. Власти Гонконга в марте планируют протестировать все население на эту инфекцию — в день тест будут сдавать до 1 млн человек при населении в 7,5 млн, при этом каждый житель в течение трех недель должен будет сдать анализ трижды. Гонконг оставил в силе требование носить маску, введенное в 2020 году.

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19 февраля Китай заявил о полном преодолении пандемии коронавируса. Как заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, страна успешно оправилась после эпидемии коронавируса и готова возобновить контакты с Европой и миром.

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