МЧС: в Волго-Каспийском канале два теплохода сели на мель

Два теплохода в Волго-Каспийском канале сели на мель

Два корабля сели на мель в Волго-Каспийском канале, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

«На 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (морская часть), сели на мель теплоход «Назмехр», (груз — соль (1500 тонн) и 6 грузовых автомобилей) и теплоход «Тиам» (без груза)», — говорится в сообщении ведомства.

Экипаж иранского теплохода «Назмехра» составил 12 человек, пострадавших нет, запасов еды и воды хватит на десять суток. В МЧС уточнили, что у судна поврежден корпус, загрязнения акватории нет. Угроза затопления отсутствует. Судовой экипаж «Тиама» — 14 человек, он имеет такой же запас продовольствия, повреждений корпуса судна также нет.

В сентябре 2022 года Босфорский пролив был перекрыт из-за судна, направлявшегося с Украины в Стамбул. Оно село на мель из-за неисправности руля. Корабль вез сельхозпродукцию, на его борту было 3 т кукурузы.