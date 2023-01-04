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В порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики»

В порту Мурманска произошел пожар на рефрижераторном судне «Принцесса Арктики»
Фото: МЧС России по Мурманской области
Фото: МЧС России по Мурманской области

На судне «Принцесса Арктики» в порту Мурманска произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Рыбный терминал Мурманского порта, причал 22–23, примерно в 14:15 по Москве поступил доклад от МЧС о том, что произошло возгорание во время проведения огневых работ в трюме судна «Принцесса Арктики», рефрижератора. Было небольшое возгорание — горела или ветошь, или картонные ящики, небольшой очаг — 3 кв. м», — сказал представитель агентства.

В ликвидации возгорания участвовали три пожарных расчета и пожарный катер «Часовой». Экипаж эвакуировали, никто не пострадал. В 16:12 мск пожар потушили.

В ГУ МЧС по Мурманской области уточнили, что возгорание произошло между трюмом и машинным отделением. Было эвакуировано семь человек.

Теги
судно Пожар Мурманск МЧС новости
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