В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
CNN узнал о составлении Зеленским для США списка с желаемым вооружением Политика, 08:32
Два теплохода в Волго-Каспийском канале сели на мель Общество, 08:31
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 08:28
Марочко заявил о проблемах ВСУ в Донбассе из-за распутицы Политика, 08:09
Bloomberg оценил «самый смелый проект» в поствоенной Германии в $1 трлн Экономика, 07:56
В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода Политика, 07:47
Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом Политика, 06:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции с Сирией Общество, 06:34
Bloomberg указал на раскол среди республиканцев после слов Пенса о Киеве Политика, 06:04
В МИД заявили о попытках США сорвать проведение саммита Россия — Африка Политика, 05:44
Уроженец Донбасса снялся с главного боя турнира UFC Спорт, 05:38
«Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22» Технологии и медиа, 05:21
Глава ЦРУ не исключил передачу Китаем оружия Москве Политика, 05:10
Полянский обвинил Запад в давлении при голосовании по резолюции ООН Политика, 04:59
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода

СЦКК ЛНР: в ходе обстрела повреждены жилой дом, завод и газопровод

Многоквартирный жилой дом, ремонтно-механический завод и газопровод были повреждены при обстреле города Перевальск в ЛНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

В сообщении представительства уточняется, что обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS, всего зафиксировано две ракеты. О пострадавших не сообщается.

24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине, одна из целей которой — защита жителей Донбасса, в СЦКК сообщили, что за год по населенным пунктам Луганской народной республики было применено 11 394 боеприпаса разного калибра. В связи с обстрелами повреждено 457 объектов гражданской инфраструктуры, включая 99 образовательных и 22 медицинских учреждения.

При этом погибли 192 мирных жителя, из которых 22 — дети. 465 человек получили ранения.

В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода
В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода

Теги
ЛНР СЦКК обстрел
Материалы по теме
Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске
Политика
Гладков сообщил о неразорвавшемся снаряде на детской площадке в Шебекино
Политика
Кадыров заявил о взятии спецназом «Ахмат» стратегической высоты в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter