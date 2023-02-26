В ЛНР сообщили об обстреле завода и газопровода

Многоквартирный жилой дом, ремонтно-механический завод и газопровод были повреждены при обстреле города Перевальск в ЛНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

В сообщении представительства уточняется, что обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS, всего зафиксировано две ракеты. О пострадавших не сообщается.

24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине, одна из целей которой — защита жителей Донбасса, в СЦКК сообщили, что за год по населенным пунктам Луганской народной республики было применено 11 394 боеприпаса разного калибра. В связи с обстрелами повреждено 457 объектов гражданской инфраструктуры, включая 99 образовательных и 22 медицинских учреждения.

При этом погибли 192 мирных жителя, из которых 22 — дети. 465 человек получили ранения.