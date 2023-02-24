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С 24 февраля 2022 года в ЛНР погибли 192 мирных жителя

СЦКК: С 24 февраля 2022 года в ЛНР погибли 192 мирных жителя

С 24 февраля прошлого года ВСУ обстреляли территорию ЛНР 1378 раз, в результате обстрелов погибли 192 человека. Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрелов 192 человека погибло и 465 получили ранения, из которых 22 ребенка погибло и 30 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщили в СЦКК, 1378 обстрелов были произведены из 11394 боеприпасов разного калибра. В результате обстрелов повреждено 457 объектов гражданской инфраструктуры, включая 99 образовательных и 22 медицинских учреждения.

Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью, по словам президента, являлась защита жителей Донбасса.

В ходе спецоперации российским войскам удалось занять части Херсонской и Запорожской области, а также ЛНР и ДНР. В сентябре прошлого года в регионах прошли референдумы о вхождении в состав России. 

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