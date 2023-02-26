Полянский обвинил Запад в давлении при голосовании по резолюции ООН

Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по «антироссийской» резолюции ООН

Запад «выкручивал руки» странам при голосовании по «антироссийской резолюции» Генассамблеи ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, ради «ушатывания» тех, кто не хотел принимать резолюцию, с подачи «давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности» председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши за сорок минут до обеденного перерыва заседание прервали и продолжили через два часа. «За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук», — заявил Полянский.

В итоге резолюцию к годовщине начала российской спецоперации на Украине поддержала 141 страна. Семь проголосовали против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 государства воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

В представительстве России при Евросоюзе прокомментировали введение новых санкций против России. Там считают, что запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию наносит вред не столько России, сколько международной торговле в целом. В постпредстве назвали решение ЕС попыткой оказать давление на торговые связи третьих стран.