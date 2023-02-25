Полиция задержала возложивших цветы к памятникам Шевченко и Лесе Украинке

В Москве и Петербурге задержали возложивших цветы к памятникам Шевченко и Лесе Украинке

В Петербурге задержали около 20 человек, в Москве — семь. На некоторых составили «антиковидные» протоколы и акты о неповиновении полиции

В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала людей, которые пришли возложить к памятникам поэтам Лесе Украинке и Тарасу Шевченко в годовщину военной операции на Украине.

«Фонтанка» сообщает, что в Петербурге были задержаны как минимум 18 человек. По словам адвоката Владислава Сосенского, на них составили протоколы по ч. 2 ст. 8.6.1 закона Санкт Петербурга об административных правонарушениях (статья об «антиковидных нарушениях» в период режима повышенной готовности), позже их отпустили. Как рассказал РБК один из задержанных, плакатов у них не было, только цветы, которые они возлагали к памятнику.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У памятника Лесе Украинке недалеко от Киевского вокзала в Москве день дежурили сотрудники МВД, передает MSK1.RU. Среди задержанных оказался инвалид второй группы Виктор Капитонов, который вышел с плакатом к монументу. Активист сообщил РБК, что на него составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

По данным проекта «ОВД-Инфо» (признан иноагентом), также возле памятника задержали двух женщин, возложивших цветы к монументу; одну из них решили на ночь оставить в отделе полиции. По данным проекта, всего в столице задержали семь человек, всего по России — 54 человека.