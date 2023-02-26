МИД России обвинил Запад в срыве коллективных решений на встрече G20

Западные страны сорвали принятие коллективных решений на встрече министров финансов и глав ЦБ G20 («Группы двадцати»), заявили в МИД России.

Как утверждают в ведомстве, это сделали «путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине». Итоги встречи были выпущены лишь в качестве заявления председателя G20, а не как совместный документ участников. Россия и Китай выразили из-за этого протест.

В МИД обвинили западные страны в дестабилизации деятельности «Группы двадцати» и использовании ее в антироссийском и конфронтационном ключе. Евросоюз и страны G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) в ведомстве обвинили «в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики». В МИД призвали западные страны отказаться от «деструктивного курса».

Встреча представителей финансовых ведомств стран-членов G20 прошла 24-25 февраля в Индии, которая в этом году председательствует в организации. По итогам участники не приняли совместное заявление из-за возражения России и Китая, вместо него был опубликован финальный документ от имени Индии. «Большинство членов решительно осудили [конфликт] на Украине <...> Были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций», — говорилось в заявлении.