МВД возбудило дело о хулиганстве после массовой драки на Каширском шоссе в Москве

МВД возбудило дело о хулиганстве после массовой драки на юге Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) после массовой драки в районе дома 9 по Каширскому шоссе, личности некоторых ее участников установлены, их задержали и доставили в отделение, сообщает столичное управление МВД.

«В настоящее время полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что причиной послужил бытовой повод», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее кадры драки опубликовал телеграм-канал Mash. На видео около десяти человек избивают одного мужчину. Как пишет канал со слов очевидцев, последний вступился за 15-летнюю девушку, к которой начал приставать один из компании мигрантов. К конфликту подключились его друзья, началась драка.