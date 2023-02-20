В Приморье имитировавшего расстрел мемориала из гранатомета мужчину обвинили в хулиганстве

Жителя Приморья обвинили в хулиганстве за имитацию стрельбы по мемориалу

Жителю города Артем в Приморском крае, который сымитировал стрельбу по мемориальной доске из гранатомета, предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация видеозаписи с его действиями в соцсетях.

Инцидент, о котором идет речь, произошел осенью 2022 года. По версии обвинения, мужчина «нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски».

Доска установлена на фасаде дома № 85 по улице Светланская во Владивостоке в честь 100-летия проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Дитерихса.