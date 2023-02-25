Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным в годовщину военной операции

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин «долго разговаривали» 24 февраля — в годовщину начала российской спецоперации на Украине. Об этом Лукашенко рассказал журналистам, передает «Пул Первого».

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения — дай бог, чтоб всегда были такими. И после меня чтоб они были такими», — рассказал президент.

Последний раз президенты Белоруссии и России общались 17 февраля — тогда Лукашенко находился с официальным визитом в Москве. Путин тогда поблагодарил Лукашенко за то, что то согласился приехать. В ответ белорусский президент заявил: «Как будто я мог не согласиться».

На той встрече Путин сообщил о росте товарооборота между странами до рекордных $43 млрд и указал на позитив в реализации союзных программ. «Дальнейшая наша работа по укреплению Союзного государства, наши 28 программ, о которых мы говорили и которые отработаны нашими коллегами в правительстве, — это создает условия, базу для того, чтобы двигаться вперед по развитию нашей кооперации, прежде всего, конечно, в экономической сфере», — отмечал российский президент.