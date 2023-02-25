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Лукашенко счел попыткой поссорить страны «планы поглощения Белоруссии»

Лукашенко счел попыткой «разрубить» отношения сообщения о планах «поглотить Белоруссию»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал якобы существующую стратегию России по «поглощению» Белоруссии к 2030 году очередной попыткой рассорить страны, передает БелТА.

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Россию и Белоруссию «просто хотят еще раз разрубить», поэтому эта тема вообще возникла. «Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — добавил белорусский лидер, отметил, что ее разделяет и российский президент Владимир Путин.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лукашенко Белоруссия Россия Владимир Путин Союзное государство
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