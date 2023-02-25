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Макрон вручил Безосу орден Почетного легиона

Bloomberg: Макрон вручил основателю Amazon Безосу орден Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон на частной церемонии в Елисейском дворце 16 февраля вручил основателю компании Amazon Джеффу Безосу высшую награду страны — орден Почетного легиона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Агентство отмечает, что первым об этом написало французское издание Le Point.

По словам собеседников агентства, Безос был официально награжден орденом Почетного легиона более десяти лет назад при тогдашнем президенте Николя Саркози (руководил страной с 2007 по 2012 год), но не получал его лично.

Bloomberg обращает внимание, что спутница миллиардера Лорен Санчес 19 февраля опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фото с Безосом на фоне Эйфелевой башни. «Самый волшебный день, когда вы празднуете в окружении друзей и семьи. #Легион славы», — сказано подпись к публикации.

Неделей ранее Макрон вручил орден Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому. Российский президент Владимир Путин также является кавалером Большого креста (он получил орден в 2006 году от президента Франции Жака Ширака). После награждения украинского лидера Макрон допустил лишение Путина этой награды.

В 2017 году на тот момент президент Франции Франсуа Олланд вручил орден Почетного Легиона основателю Microsoft Биллу Гейтсу и его жене Мелинде.

Безос — один из богатейших людей в мире. Он занимает четвертую строчку Bloomberg Billionaire Index, уступая лишь основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю индийской Adani Group Гаутаме Адани. В рейтинге самых богатых людей в мире Forbes в 2022 году Безос находится на втором месте — его состояние оценивалось в $171 млрд.

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Безос, который ушел с поста генерального директора Amazon в 2021 году, но остается председателем правления гиганта электронной коммерции, встретился с Макроном в 2020 году, чтобы обсудить инициативы в области устойчивого развития и его фонд Bezos Earth.

Теги
орден Почетного легиона Джефф Безос Эмманюэль Макрон
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