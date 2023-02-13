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Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию»

Росфинмониторинг: мошенники предлагают заплатить «налог на легализацию» за возврат средств

Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга звонят гражданам и предлагают им заплатить «налог на легализацию» для возврата ранее похищенных средств с «зарубежных счетов». Об этом «РИА Новости» сообщила начальник юридического управления ведомства Ольга Тисен.

Об этой схеме Росфинмониторингу стало известно от женщины, которая перевела на неизвестный счет десятки тысяч рублей якобы для инвестирования. Когда та поняла, что стала жертвой мошенников, ей позвонил еще один человек. Звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга и предложил помочь вернуть деньги. Они, по словам мошенника, находились на зарубежном брокерском счете. Он сообщил женщине, что для возврата средств необходимо перевести 30 тыс. руб. на банковскую карту в качестве «налога на легализацию».

Тисен рассказала и о других схемах обмана граждан, в том числе об отправке гражданам писем от имени Росфинмониторинга. Их отправители требуют подтвердить законность происхождения денежных средств на их счетах, сказала она. Для этого у граждан запрашивают копии личных документов и просят оплатить «издержки, связанные с легализацией доходов», уточнила Тисен.

Иногда потенциальным жертвам предлагают пообщаться со «специалистом Росфинмониторинга». В беседе такой человек побуждает граждан перевести все средства на счета мошенников под предлогом спасения их от «противолегализационных мер», рассказала глава управления.

Тисен уточнила, что Росфинмониторинг не рассылает сообщения гражданам. Ведомство также не может арестовать имущество, заблокировать счет или принять платеж, так как у него нет таких полномочий, заключила она.

Теги
Росфинмониторинг мошенники налог
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