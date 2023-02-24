Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ
Со стороны Украины произошел обстрел села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Осколками посечены постройки девяти домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. В результате попадания один из домов загорелся», — рассказал Старовойт.
Всего было 12 прилетов. В результате обстрелов никто не пострадал.
Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам. Последний обстрел региона произошел 22 февраля. В результате этого пострадавших нет..
Накануне обстрелу подверглась Белгородская область. Снаряд попал в частный жилой дом, в результате погибла 72-летняя женщина.