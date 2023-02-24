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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Старовойт: село Попово-Лежачи Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Со стороны Украины произошел обстрел села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Осколками посечены постройки девяти домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. В результате попадания один из домов загорелся», — рассказал Старовойт.

Всего было 12 прилетов. В результате обстрелов никто не пострадал.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно подвергается обстрелам. Последний обстрел региона произошел 22 февраля. В результате этого пострадавших нет.. 

Накануне обстрелу подверглась Белгородская область. Снаряд попал в частный жилой дом, в результате погибла 72-летняя женщина.

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Теги
Роман Старовойт обстрел Курская область ВСУ Военная операция на Украине
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