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В центре Петербурга напали на сотрудника ОМОНа

В центре Петербурга напали на сотрудника ОМОНа, подозреваемый задержан
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В центре Петербурга напали на сотрудника ОМОНа. У входа на станцию метро «Гостиный двор» мужчина выстрелил в силовика. Следственный комитет завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, подозреваемый задержан.

«Фонтанка» пишет, что сотрудник ОМОНа получил тяжелое ранение в живот. Издание опубликовало видеозапись инцидента, выстрелов было два. Пострадавший госпитализирован. Стрельба велась картечью из обреза, пишет «Фонтанка».

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1972 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре в городе Новошахтинске Ростовской области произошла стрельба. В результате стрельбы полицейский получил огнестрельное ранение. На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям УК: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы — вплоть до пожизненного) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия, до пяти лет лишения свободы).

Теги
Санкт-Петербург ОМОН нападение СК уголовное дело
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