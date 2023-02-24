Суд арестовал обвиняемого в поджоге гостиницы в Москве, из-за которого погибли 7 человек

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге московской гостиницы

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Суд отправил в СИЗО 59-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщает прокуратура Москвы. В пожаре погибли семь человек.

Мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 22 апреля. Подозреваемый выступил против заключения под стражу. Свою вину он не признает.

Мужчине предъявлено обвинение по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство семи лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Пожар в отеле «МКМ» произошел 21 февраля. По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки и вступил в конфликт с соседями. Он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджег ее и находившиеся в коридоре вещи.

В результате пожара погибли семь человек. Среди них двое несовершеннолетних.