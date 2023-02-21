В центре Москвы загорелся отель

Горит отель «МКМ» в 16-этажном здании на улице Международная, к тушению привлечены более 120 человек и 40 единиц техники. МЧС сообщило о десятках эвакуированных. Есть пострадавшие

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В центре Москвы начался пожар в 16-этажном здании на улице Международная, сообщает МЧС.

«В 22:32 пожар локализован. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестницы и коленчатые подъемники», — заявили в МЧС.

Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, всего из горящего здания эвакуированы 200 человек. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Они госпитализированы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погиб один человек, пострадали десять.

По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже. К тушению пожара привлечены 129 человек и 43 единицы техники. Проводится наращивание сил и средств, уточнили в МЧС. В пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы «МКМ».

Из-за пожара движение по Международной улице от дома 20/19 до Рабочей улицы перекрыто, сообщил департамент транспорта. Для обогрева людей, пострадавших при происшествии, прибыли пять автобусов Мосгортранса.

По данным телеграм-канала Baza, пострадали восемь детей и восемь взрослых, причем трое из них в тяжелом состоянии, им оказывается помощь. Предварительно, площадь пожара — 100 кв. м.

«По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар. Сейчас все обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

Столичная прокуратура организовала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении телеграм-канала московской прокуратуры.

В отеле «МКМ» заявили РБК, что на данный момент не могут предоставить комментарий.

В мае 2021 года в Москве ночью загорелась гостиница «Вечный зов». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре, всего погибли три человека. В ГУ МЧС по Москве РБК сообщали о семи пострадавших, троим из них потребовалась реанимация, также среди них были дети. По данным ТАСС, при пожаре пострадали 18 человек, «РИА Новости» уточняло, что среди них было десять детей.