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Путин составил список 40 из кандидатов в Общественную палату

Путин предложил кандидатуры 40 россиян в состав Общественной палаты
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих заслуги перед страной. Об этом сообщается на сайте Кремля, но сами кандидатуры не перечислены.

«Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», — говорится в сообщении.

Кандидатам предложили дать согласие в течение 30 дней. Кроме того, не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования состава палаты общественные палаты российских субъектов должны выбрать одного представителя в Общественной палате.

40 человек входят в Общественную палату по президентской квоте. Еще 43 — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов.

Действующий состав Общественной палаты был утвержден в марте 2020 года. Среди прочих в нее вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. С 2019 года секретарем палаты является Лидия Михеева. Ранее она была заместителем секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

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Владимир Путин

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