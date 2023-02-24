Путин составил список 40 из кандидатов в Общественную палату
Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих заслуги перед страной. Об этом сообщается на сайте Кремля, но сами кандидатуры не перечислены.
«Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», — говорится в сообщении.
Кандидатам предложили дать согласие в течение 30 дней. Кроме того, не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования состава палаты общественные палаты российских субъектов должны выбрать одного представителя в Общественной палате.
40 человек входят в Общественную палату по президентской квоте. Еще 43 — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов.
Действующий состав Общественной палаты был утвержден в марте 2020 года. Среди прочих в нее вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. С 2019 года секретарем палаты является Лидия Михеева. Ранее она была заместителем секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.