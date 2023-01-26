Общественная палата поддержала отмену прямых выборов мэра в Новосибирске

Здание городской мэрии в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Общественная палата Новосибирской области поддержала изменение порядка выборов мэра Новосибирска, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Члены региональной Общественной палаты единогласно поддержали модель конкурсного назначения мэра. Сейчас его избирают прямым голосованием на пять лет.

«Модель конкурсного назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец», — приводит издание слова председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой.

Соответствующее обращение будет направлено в законодательное собрание области.

В декабре 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможной отмене прямых выборов мэра. «Я отношусь к отмене выборов мэра как к возможным. Никаких препятствий не вижу», — сказал Травников.

Сейчас прямые выборы мэра сохранились в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Хабаровске, Якутске, Абакане (Хакасия), Новосибирске, Анадыре (Чукотский автономный округ) и Улан-Удэ (Бурятия).