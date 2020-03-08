Путин назначил в Общественную палату атамана и епископа-пятидесятника

Владимир Путин утвердил двоих новых членов Общественной палаты (ОП) России. Соответствующий указ опубликован 8 марта на портале правовой информации.

В состав ОП вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Долуда был назначен президентом на свою должность в начале ноября 2019 года. С 2015 года он был заместителем губернатора Краснодарского края. 67-летний Долуда окончил высшее военное зенитно-ракетное училище, Военную академию ПВО им. маршала Советского Союза А.М.Василевского, а в 2004 году — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). С 2007 года возглавлял Кубанское казачье войско.

Согласно данным Российского объединенного союза христиан веры евангельской, Ряховский был членом Общественной палаты на протяжении пяти созывов с 2006 по 2017 года. Также он входил в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте, Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, Общественный Совет при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и других общественных органов.

25 февраля Путин предложил войти в состав ОП 40 кандидатам, которые имеют особые заслуги перед обществом и страной. Состав палаты формируется каждые три года. В ОП входят 168 членов, которые предлагает президент, регионы и общественные организации.