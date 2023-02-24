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Представители Белоруссии попросил убрать флаг Украины на ПА ОБСЕ

Развернувших флаг Украины активистов на заседании ПА ОБСЕ попросили «убрать тряпку»

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ответ представители Белоруссии попросили «убрать тряпку». Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Представители Белоруссии попросил убрать флаг Украины на ПА ОБСЕ
Video

На видео белорусский делегат говорит о бомбардировках Югославии со стороны НАТО. В этот момент несколько человек развернули за его спиной флаг Украины. Некоторые члены белорусской делегации попросили активистов «убрать тряпку». Белорусский докладчик продолжал свою речь.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене. Ранее представители делегаций из 20 стран обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание российских депутатов, попавших под западные санкции. В состав российской делегации в ПА ОБСЕ входят пять членов Совета Федерации и десять депутатов Госдумы. Возглавляет делегацию вице-спикер Думы Петр Толстой.

Накануне прошла первая сессия ассамблеи. Во время выступления Толстого часть иностранных делегатов покинула зал заседания.

Теги
Украина флаг Украины ПА ОБСЕ Белоруссия
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