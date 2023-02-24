Представители Белоруссии попросил убрать флаг Украины на ПА ОБСЕ

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ответ представители Белоруссии попросили «убрать тряпку». Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Video

На видео белорусский делегат говорит о бомбардировках Югославии со стороны НАТО. В этот момент несколько человек развернули за его спиной флаг Украины. Некоторые члены белорусской делегации попросили активистов «убрать тряпку». Белорусский докладчик продолжал свою речь.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене. Ранее представители делегаций из 20 стран обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание российских депутатов, попавших под западные санкции. В состав российской делегации в ПА ОБСЕ входят пять членов Совета Федерации и десять депутатов Госдумы. Возглавляет делегацию вице-спикер Думы Петр Толстой.

Накануне прошла первая сессия ассамблеи. Во время выступления Толстого часть иностранных делегатов покинула зал заседания.