Шольц заявил о планах поговорить с Путиным «в какой-то момент»

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил намерение поговорить с российским президентом Владимиром Путиным «в какой-то момент в ближайшем будущем», однако сейчас нет перспективы для «справедливых переговоров». Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

По словам Шольца, на данный момент Путин «принимает только одну форму переговоров, а именно, что кто-то безоговорочно сдается, и он (российский президент. — РБК) выполняет все свои цели». Тем не менее, должен наступить момент, который откроет перспективу для мира, считает он.

Немецкий канцлер намерен поговорить с Путиным, в том числе «чтобы сказать ему, что все отличается от того, что он видит» (цитаты по Tagesshau).

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