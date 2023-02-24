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Глава «Нафтогаза» заявил о планах отказаться от импорта газа

Глава «Нафтогаза» Чернышов: Киев планирует отказаться от импорта газа и нарастить добычу

Украина в этом году планирует отказаться от импорта природного газа и нарастить объемы добычи топлива внутри страны, заявил глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью Bloomberg.

План требует, чтобы «Нафтогаз» увеличил добычу на 8%, а частные — на 16% на фоне запрета на экспорт топлива. В то же время он не предусматривает территориальных потерь или разрушения объектов по добыче газа.

«Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны справиться с этим сами. <...> Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины», — сказал Чернышов.

Bloomberg отмечает, что, по оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется закупить 5 млрд куб м газа. «Нафтогаз» ожидает того же при худшем сценарии, подчеркнул глава компании.

Он рассказал, что «Нафтогаз» закупил около половины из запланированных с конца октября 2 млрд куб. м топлива. Чернышов допустил, что Украине потребуется закупить еще столько же газа, однако это рассматривается как запасной вариант. По его словам, ущерб нефтегазовым объектам после российских ударов составляет $1 млрд.

Как пишет агентство, отказ Украины от импорта газа стал бы первым подобным шагом с обретения независимости в 1991 году.

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Минэнерго Украины запретило экспорт природного газа 3 марта прошлого года, спустя неделю после начала российской военной операции в стране. 7 июня экс-глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) на сумму до $8 млрд вместо трубопроводного газа, который закупается в Европе.

В середине июня Украина перестала экспортировать также уголь и мазут. С 10 октября, когда российские силы начали наносить удары по объектам энергоинфраструктуры и военного управления в ответ на взрыв на Крымском мосту, Киев прекратил также экспорт электроэнергии.

Теги
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