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Российские военные в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 210 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.

Штурмовые добровольческие отряды при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии южной группировки войск также уничтожили шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Авдеевка.

На южнодонецком направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье в ДНР и железнодорожной станции Углесборочная уничтожили до 105 украинских военнослужащих, а также один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное ДНР и железнодорожной станции Углесборочная.

Кроме того, в районе населенного пункта Красное в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.