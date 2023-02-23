Путин оценил прошедшее послание фразой «Сказать легче, чем слушать»

Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ в аппараторной телеканала (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин признался, что сам бы с трудом слушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию. Об этом он сказал на встрече с ветеранами боевых действий, передает «РИА Новости».

«Вот вы упомянули, сказали про послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — сказал Путин.

Послание Федеральному собранию состоялось 21 февраля. Оно продлилось 1 час 45 минут. Выступление стало вторым по длительности после послания 2018 года. Тогда президент выступал 1 час 57 минут.

Путин анонсировал создание фонда, который будет помогать ветеранам боевых действий на Украине, а также семьям погибших военнослужащих. Фонд будет подчиняться правительству.

Также в ходе послания Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.